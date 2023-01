Kuidas moslemite üle nalja teha, nii et kõigil oleks meeldivalt piinlik

Sama moodi on rämehuumorist küllastunud joonissarjad nagu „Perepea“ ja „Paradise P.D.“ juba nii tavalised, et need kogenumat vaatajat enam mitte millegagi ei üllata. Tundub, et tegemata on ainult komöödiasari pedofiilidest ja Muhamedist – esimese puhul ma ei üllatuks, kui see varsti ära tehakse, ja teise puhul on Taanis ja Prantsusmaal vere hinnaga nähtud, et hind on vist siiski liiga kõrge.