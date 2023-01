Analüütik: USA peab Ukraina sõjalise abi eesmärgid selgelt sõnastama. Muidu venib konflikt veel verisemaks

See võib tunduda ilmselge, kuid tasub üle korrata, et tegemist on sõjalise kampaaniaga. Sõjalise toetuse koha pealt on USA kui mitte ainus, siis ülekaalukalt kõige olulisem mängija. Praeguses olukorras ei ole USA aga suutnud oma sõjaeesmärke sõnastada. Kuuleme palju sellest, mida USA „toetab“ nagu näiteks „Ukraina territoriaalset terviklikkust“. USA toetab paljusid asju: inimõigusi, demokraatlikke protsesse ja nii edasi. Need ei kattu aga selle sõja eesmärkidega.