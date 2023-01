Kliinikumi juhtkond kolib lõikust vajavad lapsed hooldushaiglasse

Õhk osakonnas on pingetest paks möödunud aasta lõpust, kui kliinikumi juhtkond otsustas ruumipuudust lahendada haigete laste arvelt. Tartu Ülikooli Kliinikumis on aastaid olnud murekohaks sisehaiguste osakonna ruumipuudus. Patsiente on liiga palju, nad ei mahu haiglasse ära ja haiged paigutatakse eri osakondade vahel põhimõttel „kuhu vähegi saab“.