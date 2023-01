ARVUSTUS | Prints Harry, meie ajastu Hamlet, saatis korda andestamatu kuriteo

Prints Harry – kelle praegune tiitel on Sussexi hertsog ja tegelik nimi Henry Charles Albert David – kirjutatud raamatul on üks tõsine puudus. Nimelt on seal väga vähe juttu Eestist. Ainus kord, kui Briti kuningakoja liige meie väikesest, aga tublist kodumaast juttu teeb, on Afganistani sõjale pühendatud leheküljed.