Ainus riik, kus valitseb veel gängsta räpp. Kuidas Rootsist sai Euroopa veriseim räpiskene

„See on Rootsi räpi saund aastal 2023, ma olen selles enam kui kindel. Seesama perkussioon,“ teatab juba 90ndate lõpust saati musatrendidel kätt pulsil hoidnud Petter Hallén, tõstes selle laulu rõõmsalt oma miksimisprogrammis esimeseks. Mõne minuti pärast saab kell 14, mis tähendab, et järgmised kolm tundi on Rootsi rahvusringhäälingu ainsas urban-muusikale pühendunud raadiojaamas P3 Din Gata lava tema päralt. Ja nii igal argipäeval.