Inimese tapnud mees kartis, et teeb kellelegi liiga ja kutsus endale politsei. „Vanglast vabanenud pole elukad“

Eva Üprus: Inimlikkust ka neile, kes üle maailmaääre alla kukuvad

Põhja-, Kirde- ja Lääne-Eestis Balti Kriminaalpreventsiooni Instituudi projektijuht Eva Üprus

Vanglakogemus nagu Tõnisel tugiisikuna on positiivne, sest ta mõistab, millest on vabanejal vaja läbi minna. Ja ka usaldussuhte loomisel inimesega, keda ta toetama hakkab.

Skandinaavia maade vanglakaristuses on suhteliselt palju vabadust ja vabadusele orienteeritust. Ka meie oleme vaikselt sinnapoole liikumas. Siiski meil inimesed vanglates suuresti tiksuvad ja ootavad. Inimese ja ka tema lähedaste elu jääb seisma. Vanglas olles tuleb valida, kas telefoniajal rääkida kaitsjaga või helistada oma naisele, lastele, sõpradele. Kohtumine on kauge ja pikaajaline kohtumine rahaliselt koormav vabaduses viibivale poolele.

Sagedad on juhtumid, kus vangistuses ei tea inimesed, mis neid ees ootab. Nende jaoks on kõik justkui pausil. Mees, kes on vangistuses olnud juba näiteks kümme aastat. Enne oli tal maja ja perekond ning ta on veendunud, et pärast vabanemist on tal samuti see maja ja perekond. Võib aga juhtuda, et maja on viis aastat tagasi maha müüdud, lähedased eluga edasi liikunud. See inimene on vaja enne vabanemist maa peale tagasi tuua.

Inimene, kes kümme aastat tagasi kuriteo sooritas, ei ole enam sama inimene. Tuleb vaadata, mis viib inimese selleni, et ta paneb toime kuriteo, ja mõelda, kuidas saaks seda ennetada. Ühiskonnal on palju õppida, et meie kinnipeetute arv oleks väiksem ja et kaoks hirm, mis takistab vabanenud inimestele tööd pakkuda. Või lubada majutuskohti oma elupaikade lähedale. Kaks maja vabanenud inimestele on jäänud ühiskonna survel avamata. Need inimesed on vabanenud olukorda, kus neid ehk keegi ei oota ja kus nende esimesed väljavaated on väga nukrad.

On ettevõtteid, kes pakuvad tööd tingimusel, et kui vabanenu usaldust kuritarvitab, siis jääb see ka ainsaks võimaluseks. Kahtlemata on ka neid ettevõtjaid, kes guugeldavad ja ütlevad „ei, tänan“. Ja neil on selleks täielik õigus. Sarnaseid inimesi on ka üüriturul. On olnud juhtumeid, kus lepingu allkirjastamise päeval teatatakse, et on valitud keegi teine. Tasub mõelda, kuidas see inimene oma elu edasi elab, kui ta saab nii sageli signaali, et ta ei ole soovitud.