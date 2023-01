VALIMISSAHINAD | Koolivaheaeg rikub e-häälte lootjate tulemuse?

Mõned poliitikud on pisut mures. Kogu e-hääletamise periood koos valimispäevaga 5. märtsil jääb koolivaheaja sisse ja hulk inimesi võib vaheajaks Eestist ära sõita. Kui nad peaks palmi alla või suusamäe otsa lendama juba vaheajale eelneval nädalavahetusel, saavadki nad valimistel osaleda ainult juhul, kui neil on kaasas arvuti (ja laadija!) või jõuavad 5. märtsil lennujaamast veel valimisjaoskonda. Tõenäoliselt keskmisest suurema e-valijate osakaaluga parteid nagu Reformierakond, Eesti 200 ja SDE vajavad väga, et need inimesed teeksid puhkusereisil hääletusklikid ära. Aga kas nad viitsivad? Või äkki unustavad? Iga hääl loeb.