SÕJAPÄEVIK (328. päev) | Vene ajaloo kõige jäledam sarimõrvar unistab Ukraina sõtta minekust

Kui ajakirjanik küsis üle, kas rindele minemine on tõesti tema soov, siis kinnitas sarimõrvar seda. Popkov mainis, et ta ootaks küll ära jaanuari-veebruari möödumise, sest talvel külmaga ei ole mõnus kaevikus varjuda. Mõrtsukas leidis, et tema sõjaline eriala – raadioelektroonika – on rindel ilmselt vägagi nõutud. Ta hindas oma oskusi küll kümmekonna vanglas istutud aasta jooksul rooste läinuks, kuid leidis, et saab teadmisi uuendada.