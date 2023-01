VASTUKAJA | Jaak Aab: erakondade ülest pensionitõusude kokkulepet võiks eest vedada president Karis

Kõige parem tõestus on ikka see, mida erakonnad on valitsustes ära teinud. Näiteks erakorralised pensionitõusud on toimunud siis, kui valitsuses on olnud Keskerakond. Näiteks aastatel 2005–2007 suurenes keskmine vanaduspension Keskerakonna ettepanekul erakorraliste tõusude toel kokku ligi 60 protsenti.