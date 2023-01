SÕJAPÄEVIK (329. päev) | Aina uut varustust lubatakse Ukrainale… aga välditakse seda põhilist

LIIGA KEERULISED? Saksamaa riigijuhte nuheldakse, et nad ei luba Ukrainasse oma Leopard II tanke, aga sama kindel ei on USA-lt nende M1A2 Abrams tankide puhul. Need hiiglased on käinud lahinglaskmistel ka Eestis.

FOTO: Rauno Volmar | Delfi/Eesti Ajalehed