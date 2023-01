Venemaa tuntuim filmikriitik Anton Dolin: „Kahjuks on sõda kino jaoks väga viljakas keskkond“

Delfi podcast’is rääkisite juba, et rahalises mõttes tuleb kogu teie sissetulek praegu väljastpoolt Venemaad ja sealjuures on teenistus avalikelt esinemistelt isegi suurenenud, aga millest olete ladunud enda n-ö psühholoogilise vundamendi?

Teate, sõja algus oli nii suur šokk, et pärast seda olin ma valmis kõigeks, kas või tulnukate dessandiks Moskvasse või Mariupolisse. Kui järgmisel päeval oleks mulle öeldud, et algab tuumasõda või et vastuseks Ukrainasse tungimisele vallutab USA nüüd Venemaa, oleks ma lihtsalt õlgu kehitanud. Seepärast suhtusin omaenda saatusse kuidagi tuimalt, hiljem aga lihtsalt harjusin. Maailmataju muutus – ja ka maailm oli ju tõepoolest muutunud.

Kuulajad toetasid üksmeelselt mu üsna raevukat sõjavastast avaldust. Tollelt loengult ei mäleta ma ainsatki inimest, kes oleks väljendanud erimeelsust või rahulolematust selle suhtes, mida ma ütlesin. Ehkki publikule on muidugi omane konformism – kui oleksin nende ette astunud hüüdega „meie omad võidavad!“, oleks ta võib-olla niisamuti reageerinud, aga tahaksin uskuda, et see siiski pole nii.

Erinevat, kuid praegusel ajal on suur vajadus mingi soojusvahetuse järele. Inimesed tunnevad eraldatust, üksildust ja lahtirebitust kodusest pinnast. Ma isegi olen sarnases olukorras. Kui pead kellegagi dialoogi, mõjub see soojendavalt, rahustavalt ja annab kui mitte küünarnukitunnet, siis vähemalt lootust, et külmalaine möödub ja saabub mingisugunegi kevad.

See huvi on väga meeldiv. Reisisin varem ka Venemaal palju ja mind kutsuti kõige üllatavamatesse linnadesse, millest ma polnud kuulnudki. Selgus, et mul on seal suur auditoorium. Nüüd avastan sedasama Tallinnas, Luksemburgis või Eindhovenis. Püüan endale kinnitada, et küllap on selles mingi loogika.

Mis puutub von Trieri – ja see on eriti märgatav tema telesarja „Kuningriik“ värskes hooajas –, siis ta annab oma teostes juhtohjad vaatajale. See lubab vaatajal osaleda loomeprotsessis: tunda nördimust, juurde mõelda, autoriga vaielda. Ning see vaataja ja kunstniku võrdõiguslikkus on täiesti ootamatu. Või on see ehk hoopis kahevõitlus: nagu heitlus Jaakobi ja ingli vahel. Tulemus võib olla küll ette määratud, sest autor võidab nagunii – ta ju teab, millega film lõpeb –, aga kahevõitluse fakt ise annab mulle palju lootust.

„Huumoritaju on see, mis lubab meil tunda lähedust isegi tundmatute inimestega. See lähendab isegi enam kui erootiline külgetõmme.“

Lynch on mulle lähedane oma püsiva usuga irratsionaalsesse. Kui vaadata maailma ratsionaalse pilguga, on see hukule määratud, see tundub eriti praegu ilmselge. Irratsionaalsus ongi minu jaoks lootus.

Asi polegi niivõrd selles, et nad on mu lemmikrežissöörid, kui selles, et nad on minu meelest ainsad praegu kinoilmas tegutsevad geeniused. Geenius erineb lihtsalt andekatest inimestest selle poolest, et ta mitte ainult ei tõuse mingi laeni, vaid tungib sellest läbi ja satub keskkonda, kus puudub konkurents, ka Oscarite või filmilevi puhul.

Esiteks pole ma seda veel valmis ladunud ega tea, kas see üldse õnnestubki. Teiseks koosneb mu peamine vaimne alusmüür kolmest osast: need on minu pere (ja nad on minuga), mu töö (ja töötamist ma jätkan), ning kultuur ja kunst. Sõja hakul oli mul mitu kuud väga raske filme vaadata ja ka raamatute lugemine ei edenenud. Hiljem hakkas see kangestus tasapisi taanduma ja kuna kino on mu töö, hakkasin jälle sellega tegelema. Töö on parim valuvaigisti, vähemalt minu jaoks.

Lisaks on kõigil kolmel minu meelest suurepärane huumorimeel. Just huumoritaju on see, mis lubab meil tunda lähedust teiste, isegi tundmatute inimestega. See lähendab isegi enam kui näiteks erootiline külgetõmme.

Von Trieri on peetud ka misantroobiks, mis te sellest arvate?

Võib-olla on see tõesti nii, aga misantroopia võib olla väga aus hoiak, nagu näitas juba Molière oma samanimelises näidendis. Ma leian, et igal juhul on see parem kui silmakirjalikkus.

Kas on ka teiste autorite filme, mis teile sellisteks vaimseteks tugisammasteks sobiksid?

Jah, muidugi, neid lisandub igal aastal. Ma valin iga aasta lõpus välja kümmekond lemmikfilmi, 2022. aastal aga oli vajadus kino järele nii terav, et koostasin nimekirja lausa 15 filmist – seda on väga palju. Aasta vältel olid kõik need mulle toeks.

Mul on eriti hea meel, et vaatamata pandeemiale ja sõjale ei ole andeka filmikunsti tulv vähenenud. Võib-olla on asi minu soovis näha andekust: mind süüdistatakse sageli, et tõstan šedöövri staatusse filme, mis pole seda väärt. Aga see polegi tähtis, sest mingit objektiivset hinnangut kunstile pole nagunii olemas.

Te vaatate väga palju filme, kas mõni neist kuulub teie jaoks ka salapatu ehk guilty pleasure kategooriasse?

Ei, ma pean nn head maitset üleüldse fantoomiks. Mõiste guilty pleasure eeldab hierarhiat, milles eksisteerib hea ja halb maitse. Kui naudid midagi, mis kuulub halva maitse kategooriasse, siis on see justnagu salapatt. Ma ei arva, et kunstist saadav nauding peaks tekitama süütunnet. Võid tunda end süüdi, kui seksid parima sõbra naisega, aga kunst kuulub rahvale, seega on iga teos tehtud kõigi, sealhulgas ka sinu jaoks.