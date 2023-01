Olete tähele pannud, et paljude inimeste seas on populaarseks saanud põhjendada kõike elus toimuvat Universumiga? Ta jälgib meid, karistab ja premeerib. Ta on uue ajastu Maaema või Metsavana või kes iganes vanal ajal oli see nähtamatu jõud, mis surus inimesi alla ja tekitas aukartust.