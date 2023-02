Kellele on kasulik surmav uimastipoliitika?

Mullune uimastisuremuse statistika on masendav; juba enne lõpliku skoori selgumist teame, et see on 2021. aastaga võrreldes vähemalt kahekordistunud. Kui mõned aastad tagasi võis rahvale vähenevate üledoosisurmade valguses tunduda, et politsei töö koos uimastikahjude vähendamisega annabki soovitud tulemusi, hakkas meie organisatsioon (MTÜ Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing LUNEST - toim.) juba valmistuma järgmiseks krahhiks, sest keelupoliitika rusikareegel – mida tõhusamalt keeluseaduseid jõustatakse, seda ohtlikumad on uimastid – ei salli erandeid.