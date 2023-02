SUUR VALIMISENNUSTUS | Rahvas ennustab valimiste populaarseimat Urmast – on see Paet, Reinsalu või Reitelmann?

On aeg uueks Ekspressi suure valimisennustuse vahekokkuvõtteks. Nädal enne Riigikogu valimisi on meile saadetud 2700 vastust.

Seniste vastuste põhjal näib esikoht olevat kindlalt praeguse välisministri Urmas Reinsalu (Isamaa) käes. Temale ennustab Urmaste seas edu umbes kolmandik vastajatest. Iga kuues vastaja usub aga, et just reformierakondlane ja praegune Europarlamendi saadik Urmas Paet võtab selles kategoorias võidu. Rohkelt on panuseid ka Urmas Klaasil, kes on läbi aastate toonud Reformierakonnale võidu Tartu piirkonnast. Seda oodatakse temalt tänavugi.