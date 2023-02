POLIITIKARADAR | Varro-faktor kahjustab EKRE-t? Unustage ära

Vähehaaval on lähenemas see ohtlik periood enne valimisi, kus tehtud vigu ei pruugi olla enam aega parandada. See muudab kogenud poliitikute seisukohavõtud tagasihoidlikumaks. Väiksema kogemusega poliitikute iga esinemine on aga seda riskantsem, sest mõni vääratus võib teha kahju ja anda konkurendile magusa kondi hambu. Et panused on tõusnud, on näha mitmest sellel nädalal avalikkuse tähelepanu all olnud juhtumist.