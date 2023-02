Eesti Laul 2023: Milline etteaste oleks parim tänavustele gei-„Näljamängudele“ ehk Eurovisionile?

Anett ja Fredi „You Need To Move On“

Olgu mainitud, et kõik finaalis olevad lood on täiesti talutavad raadiolaulud ja seda pala kuulaks hea meelega ka live-esituses kuskil boheemlaslikus salongis. Küll eksisteerib oht, et „Eesti laulul“ võib sellest saada võileivalugu, mille saatel televaatajad lähevad kööki pausi tegema. Tasub kaalumist, et olukorra pingestamiseks ilmuks lavale Keity Meier, kes mootorrattaga artistidest üle hüppab.

Andreas „Why Do You Love Me“

Andrease lähenemine nõjatub justinbieberlike südametemurdjate traditsioonile, andes maailmale mõista, et tema lokkide ja inglinäo taga on ennastvaenav ja halb sõber. Ma ausalt öeldes ehmatasin, kui tantsija maniküüris kämblad laulja õlgadele ilmusid, nii et koreograafia on hoolimata oma pretensioonikusest kindlasti üks konkursi efektsemaid. Ma pole kindel, kas selline toores ja aus ülestunnistus keskmise eurofänni üles kütab, kuid sõltuvussuhted on kahtlemata