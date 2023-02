Arstitudeng Toivo Tänavsuu õpipäevik: jääb loota, et minust saab parem arst, kui mu eksamihinne peegeldab

Eksam oli ränk. Ma ei ütle, et arstieksamid peaksid lihtsad olema, aga küsiti palju ebaolulisi asju, pisidetaile, igasugust pudi-mudi. Tundus, et meie kallid professorid-õppejõud, kes on tõesti pealtnäha üliarmsad (tervitan palavalt dr Kallikormi, dr Saluperet, dr Rosenbergi, dr Paapstelit jt), tahtsid meid kiusata ja meile šokiteraapiat teha.