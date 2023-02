Andreas Jääger: mida idiootsema loogikaga esile kerkid, seda kindlamalt saad rahapataka endale

Minu „lemmikuks“ on ühe „selgeltnägija“ teooria, mida ta oma jüngritega sotsiaalmeedias jagab. „Naisenergia on see, et ma küsin, ma nõuan, ma tahan ja meesenergia on see, et ma toon, ma annan ja sa naudi seda, mida ma sulle toon ja ehitan. Näiteks naisenergia on see, et ma tahan saada Proseccot ja meesenergia on see, et ma toon sulle Proseccot ja ma tean veel millist Proseccot sa tahad, sest ma tean, mis on sinu maitse.“