80-aastase John Cale'i uus plaat on tema kõige popim ja noortepärasem teos

Olen lugenud mitmeid Briti ja Ameerika väljaannetes ilmunud arvustusi selle plaadi kohta ja hiljemalt kolmandas lauses on kirjas sõnapaar „Velvet Underground“. Well, selles arvustuses on see kirjas nüüd juba esimeses lauses. Kuskil ei saada mööda ka vanusest: 80 ja ikka tegus. Check siingi. Kõik see kipub varjutama Cale’i värsket albumit. Aga ega sa legendikeepi maha ei viska, kui oled 80 ja Velvet Undergroundist. Ja elus, ja tegev.