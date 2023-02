LÕPP LOLLILE SALASTAMISELE: Jätame lubadused meelde ja oleme erakondade suhtes nõudlikud, et nad need ka ellu viiksid.

Reformierakond, EKRE, Isamaa ja sotsid on saanud aru, et Eesti ametiasutustes toimub igapäevaselt avaliku info mõttetu salastamine. Vähemalt tundub, et on aru saanud, kuna sellele on valimisprogrammides pühendatud lause või paar.