„Aasta pärast sõja algust on Venemaa inimesed lakanud sel teemal vaidlemast“

Nii otsustasin esitada selle küsimuse kümnele inimesele, kes elavad Venemaa eri linnades ja keda ma piisavalt hästi ja ammu tunnen. Kõik nad on kõrgharidusega, kõik kuuluvad pigem keskklassi. Siinkohal on tähtis, et ma kujutasin enam-vähem ette nende isiklikku suhtumist Ukrainas toimuvasse ja teadsin, et nad teavad, et ma seda tean. Lisaks on need inimesed, kellega mul on hea läbisaamine (on praegu või oli varem), seega eeldasin, et nad ei valeta. Ja minu arusaamist mööda oli see eeldus õige.