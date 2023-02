SUUR LUGU | Päev, mil algas täiemahuline sõda: Eesti fotograafi pildid Kiievist

Lend Tallinnast Kiievisse väljub 23. veebruari pärastlõunal. Lennukisse astub ka välisminister Liimets. Tunnen kergendust, et me pole ainsad, kes hoolimata hoiatustest siiski reisida otsustavad – lennuk on küll peaaegu täis, aga kui riik Ukrainasse reisida ei soovita, ent saadab sinna siiski kellegi endale väärtusliku, on tunne, et vastutus pole endal suurim – justkui.