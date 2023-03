Uue peretoetuse kibedad viljad. Kärgperede lood: see pole seebiooper, vaid näited elust enesest

Kahe lahus oldud aasta jooksul on aga Pireti laste isa mitu korda palunud elatisraha vähendamist, sest tema hinnangul ei kulu lastele nii palju raha, nagu Piret väidab.

Tekkinud on jabur olukord: peretoetus ei sõltu mitte ema ja isa ühiste alaealiste laste arvust, vaid sellest, kelle nimele laekub lastetoetus. Ühiskonnas, kus kärgpered on väga tavalised, loob selline süsteem lahku läinud vanematele ohtralt kombineerimisvõimalusi, kuid lõppkannatajateks on lapsed, kelleni neile mõeldud raha ei jõua.