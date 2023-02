Uus peretoetus. Abiks isadele, kes laste juurest lahkuvad

Veebruarist jõustunud peretoetuse seadusemuudatus just seda võimaldabki: lastele makstava elatise arvutamisel saab arvesse võtta suurenenud peretoetust.

Kui varem pidi kolme lapse juurest lahkunud vanem maksma lastele teatud summa elatist, siis nüüd saab ta nõuda, et see summa oleks väiksem.

Piret ja tema eksmees kasutavad elatisraha arvutamiseks eelmisel aastal kasutusele võetud riiklikku elatise kalkulaatorit. Omavahel on nad kokku leppinud, et Piret saab miinimumelatisest natukene rohkem raha. „Lastel on pärast meie lahkuminekut õigustatud ootus oma elustandardit säilitada ehk elada edasi vanas kodus, käia samas koolis ja huviringides,“ räägib Piret.