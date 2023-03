Valimiste võitjad ja kaotajad on selgunud. Võitjas pole vast suuremat üllatust – kui võidu ülekaal ehk välja arvata –, kaotajate seas on seevastu üllatusi mitmeid. Mõnes mõttes võibki neid valimisi pigem nimetada kaotajate valimisteks, sest kaotused on nii suured, et tegelikult isegi varjutavad oma mastaapsuses Reformierakonna valimisvõidu.