Hittanimafilm „Sierra“ linastub Areenis

Rahvusvahelistel festivalidel kümnete auhindadega pärjatud filmi keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Absurdikihi all on „Sierral“ aga sügavam tähendus. Postimehe kriitik Hendrik Alla on märkinud, et „loo südames on end kerra tõmmanud üks igavene probleem, nimelt isade ja poegade suhted.“