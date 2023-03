VAATA FILMI | Oscari lühinimekirja jõudnud „Sierra“ nüüd nähtav Ekspressi kultuurilisas Areen!

Kuigi film lõppvalikusse ehk viie parema hulka ei pääsenud, on see siiski suur tunnustus Eesti kinokunstile ning põhjus filmi Oscarite eelõhtul publikule näidata. Filmis põimuvad äraspidine huumor, nostalgia, tuttav perekonnalugu ja Misha Panfilovi futuristlik muusika.

Rahvusvahelistel festivalidel kümnete auhindadega pärjatud filmi keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Absurdikihi all on „Sierral“ aga sügavam tähendus. Postimehe kriitik Hendrik Alla on märkinud, et „loo südames on end kerra tõmmanud üks igavene probleem, nimelt isade ja poegade suhted“.