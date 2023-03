Tanel Toom oma uuest filmist: inimkond kiirendab katastroofini jõudmist sõja, pommide ja muu lollusega

Aastate jooksul on teisigi Eesti filme jõudnud Oscari eelnimekirjadesse ja hiljem nominentide sekka, aga otsa tegi lahti Tanel Toom (40) lühifilmiga „Pihtimus“ (2010), mis pälvis tudengifilmide Oscari välismaiste filmide kategoorias. Esimese täispika filmi „Tõe ja õiguse“ lavastamisega võttis Toom suure riski, kuid maha löömise asemel hakkas rahvas teda hoopis kätel kandma. Võib-olla aitas kaasa see, et ta valmistub alati põhjalikult ning võib vahel kuuks ajaks metsa kaduda, et rahus töötada.