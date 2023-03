2000 lugemata turundusmeili. Meelitavad kirjad, mida ma ei ava mitte kunagi

Mulle pakutakse erinevaid võimalusi ilusamaks, edukamaks, paremaks saamiseks. Mind kutsutakse autoga sõitma, sööma, lõbutsema. Enamik kirjadest on familiaarse tooniga, kuigi ma pole kunagi nende saatjatega tutvunud, mul pole aimugi, kust nad said mu aadressi, mul on null huvi teada saada, millised T-särgid ja toidulisandid on sel kuul olnud klientide, või mis asja, mitte klientide, ikka sõprade lemmikud.