ARVUSTUS | „Poeg“ pole tingimata hea film, aga on siiski südamega tehtud

Esimesel pooltunnil tekib vaatajal põhjendatud küsimus: kas ajal, kus vaat et meie kõrvaltänavas kukuvad pommid ja Muresid (rõhutatult suure tähega, sest need mured on suured!) on rohkem kui küll, hakkame vaatama filmi uusrikaste pereprobleemidest? Päriselt ka? Jajah, muidugi, lõhkikistud perekonnad ei ole eksklusiivselt rikaste inimeste häda, aga Zeller paneb oma filmis need raamid üsna konkreetselt paika. Hugh Jackmani kehastatud, luksuskorteris elavale peategelasele Peterile on keeruline kaasa elada, sest enamik saalisistujatest on temaga võrreldes könnid ja eikeegid, kelle jaoks sõnum „ka rikkad nutavad“ pole piisav, et empaatiakraanid lahti keerata.