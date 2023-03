Kahtlusalune Facebook: sisupoliitika on selline, et Ukraina sõja kohta on peaaegu võimatu väljendada negatiivseid emotsioone

Väljaanne Re:Baltica ei leidnud tõendeid selle kohta, et Facebooki sisumoderaatorid kustutaksid teadlikult Ukrainat toetavaid postitusi. Siiski – võrgustiku sisupoliitika on kujundatud selliselt, et sõja kohta on peaaegu võimatu väljendada negatiivseid emotsioone. Sellest saab kasu ainult Kreml.