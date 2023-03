RÖÖPRÄHKLEJATE PODCAST | Kaja Kallasel läks silme eest mustaks: vaatasin, et jeerum, kui palju inimesi. Õnneks mind ei filmitud

Poliitikuna on Kallas saanud palju õppetunde, aga ei teeks täna midagi teisiti. „Ma pole kunagi seadnud suuri eesmärke – tuleb lihtsalt tööle hakata!“ Suure jõupingutustega on ta õppinud ennast säästma. Kunagi üks vanem kolleeg õpetas: „Kaja, süda on liiga tähtis organ, et sinna igasugust jama koguda.“