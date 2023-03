Oravapartei nägu pandi kokku kiiruga ja põlve otsas. „Me polnud liberaalidest isegi kuulnud mitte!“

„Istusime Siim Kallase kabinetis Eesti Pangas. Näitasin plakateid ja kõik vahtisid lollaka näoga. Siis ütles Valve Kirsipuu: kui see noormees ütleb, et nii peab olema – siis me peame teda kuulama!“ meenutab reklaamiveteran Olav Osolin.