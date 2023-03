„Ja ta vajus hääletult põhja.“ Pärnu veekeskuse traagilise õnnetuse üksikasjad selgitavad, miks ei suudetud meest päästa

Laupäeval, 11. märtsil kella 16 paiku sisenes neljast inimesest koosnev sõpruskond Pärnus asuvasse Tervise Paradiisi veekeskusse.

Nelik sai kokku hüppebasseini äärel, see bassein on üks spaa atraktiivsemaid kohti nii lastele kui täiskasvanutele. Sügavus on seal neli meetrit, sinna saab korraga hüpata nii kahelt eri tasandil asuvalt hüppeplatvormilt kui ka (kukkuda) ronimisseinalt.

Servalt hüppebasseini minna ei tohi, seda rõhutab ka silt basseini kõrval mitmes keeles. Ootamatult lükkas nelikusse kuulunud naine ühe oma kaaslase – 27aastase Kristjani just sealt hüppebasseini.

Eesti Vetelpääste Seltsi (EVPS) eestvedaja Gert Teder – kes on Eesti otsingu- ja päästemeeskonnaga korduvalt välismaal kriisikolletes käinud – on kaks korda koolitanud Tervise Paradiisi instruktoreid. „Meie koolitusel on erivarustus ja õpime päästma mannekeenidega. Julgen öelda, et need, keda tollal koolitasime, saaksid inimese põhjast välja toomisega hakkama.“

Aga. Ta toob välja olulised põhjused, mis vaevavad kõiki spaasid ja ujulaid: instruktorite kaadrivoolavus. „See on reguleerimata ala, kurb, et teema tõstatakse alati pärast laipa,“ on Teder otsekohene. Viimati küsisid ajakirjanikud tema arvamust möödunud aasta suvel, kui Keila ujulas uppus jalgpallipoiss.

Nüüd selgitab ta jälle, mis on valesti ja millega iga spaakülastaja arvestama peaks