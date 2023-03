NÄDALA RAAMAT | Pärdik meis eneses

Olles käinud sarnaselt raamatu „Ahvide pasteet. Ühe ahvi mälestusi ja mõtteid“ autori Ergoga Alberti gümnaasiumis, võin käsi südamel kinnitada: kõik oli just nii nagu tema memuaarides kirjeldatud. Vaevalt läheb kunagi meelest hetk, kui õppealajuhataja Ave-Maria Kääbas klassi ees õppeaasta lõpus ootavatele eksamitele viidates täiesti tõsimeeli manitses: „Vaata enda kõrvale. See ei ole sinu sõber, see on konkurent.“