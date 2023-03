NÄDALA PLAAT | Rafineeritud keerdkäigud

Kui inimesed kohtuvad kommertspopmuusikaga, tavatsevad nad rääkida masinavärgist selle taga. Ja õigesti teevad. Kui aga inimesed kogevad džässi, siis tuleb tihti jutuks „eneseväljendus“. See on lihtsustav ja rahustav müüt, mis on paratamatult saatnud afroameerika taustaga muusikat ja mis võimaldab meil mööda vaadata keerukatest küsimustest – näiteks sellest, miks ja kuidas täpselt vajab eneseväljendus üldse muusikalist vormi.