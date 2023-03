Andres Mustonen esines märtsi keskel Venemaal festivalil, kuigi Eesti on selle riigiga kultuurikoostöö lõpetanud

Festivali eestvedaja on maailmakuulus viiuldaja Vadim Repin ning see toimub lisaks Novosibirskile ja teistele Siberi linnadele ka Moskvas ja Peterburis. Varasematel aastatel on kontserte antud ka välisriikides, näiteks Jaapanis ja Iisraelis. Repin on kontserte andnud ka Eestis, esinedes korduvalt Mustonenfestil, viimati 2022. aastal.