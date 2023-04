„Tapsin täna inimese. Persse!“ Vene sõdur rääkis naisele tsiviilauto pihta tulistamisest, hiljem eitas ajakirjanikele kõike

21. märtsil avaldas CNN pealtkuulatud telefonikõne – Vene sõjaväelane räägib oma naisele, kuidas „põrutas BMP-lt (jalaväe lahingumasin)“ tsiviilisikute autot. Ukraina jõuametkonna versiooni järgi kuulub lindilt kostev hääl vanemleitnant Klim Keržajevile ning salvestis on tehtud 23. juunil 2023. aastal Izjumi all, kus ukrainlastest abikaasad ime läbi tulistamises ellu jäid – nende pääsemise loost tehti hiljem dokumentaalfilm.

Valeria ja Andrei

Möödunud aasta 23. juunil tegi ZSU droon 30 km kaugusel Izjumist Velõka Komõšuvahha küla ümbruses luurelendu. Drooni operaator, vanemleitnant koodnimega Cid märkas külavaheteel musta Mazdat. Oli selge, et autos on tsiviilisikud.

Need olid noorpaar Valerija Ponomarjova ja Andri Bogomaz. Nad olid teel Harkivist Bahmuti, et evakueerida neiu vanemad. Mida lähemale Izjumile, seda rohkem oli ümberringi näha purustusi; mingil hetkel jõudsid nad õhku lastud silla juurde. Valerija ja Andri küsisid kohalikelt teed, neile näidati ümbersõiduvõimalust üle põllu. Nüüd lähenesid nad T-kujulisele ristteele, teadmata, et neist paremale jäävad Ukraina sõjaväe positsioonid, vasakule aga venelased. Mazda pööras vasakule. Varsti hakkasid kõlama lasud ja plahvatused.