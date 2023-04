HAIHTUB ÕHKU: Eesti Energiaga sõlmitud lepingutest on raske välja saada, ent eksportida on töösturitel nendega raske. Pildil Iru elektrijaam.

„Kui paketivahetust tegime, küsisime ka muudelt pakkujatelt. Nemad ütlesid, et tööstustega me lepinguid ei sõlmi, risk on liiga suur,“ räägib metallitööstuse Adrem Pärnu juht Ivar Kaldasaun.