NÄDALA FILM | Rääkivate kehade dokumentaal

On märgiline, et jaanuari lõpus Sundance’i filmifestivalil parima dokumentaalfilmi režissööri auhinnaga kõrget lendu alustanud Anna Hintsi „Savvusanna sõsarad“ esilinastus kodumaal just Leida Laiuse juubelinädalal, mõned päevad enne Eesti filmiloo ühe rikkalikuma ja mitmekihilisema filmograafiaga režissööri 100. sünniaastapäeva. 1979. aastal, „Kõrboja peremehe“ valmimise aegu üles võetud ringvaatepalas ütleb Laius, et tahab oma filmide kaudu aidata naist. Justkui Laiuse vaimust kantult astub sel teel pikki ja julgeid samme ka „Savvusanna sõsarad“.