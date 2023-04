Näeme justkui kasvu, aga kas oleme tõesti sellega rahul, et kaheksa aastaga kasvab meie riigi esindusorganis, mis esindab ju kogu rahvast, naiste hulk vaid kuue võrra? Tegu ongi pinnavirvendusega. Eestil on endiselt väga pikk tee minna, et jõuda sooliselt võrdsema ühiskonnani, kus naiste võimalused jõuda juhtivatele ametikohtadele ettevõtetes või poliitikas oleksid paremad. Sellest võidaksime ühiskonnana aga palju.