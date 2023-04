PODCAST „RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Andrei Zevakin ja Jaagup Tuisk said tunda koolikiusu: kuidas nad sellest välja rabelesid?

„Kõige rohkem vihkan elus passimist. Kas see on haigus, kui kogu aeg tõmblen ja uued mõtted tulevad?“ naerab Zevakin.

„Kõige si*em on tunne, kui mul pole mingit suurt projekti ees,“ lisab Tuisk.

Siiski tõdevad nad, et mõnikord võib fookus erinevate tegevuste vahel kaduma minna. „Sul on alati ainult 100%, mida saad endast anda. Tavaliselt tegelengi kaks kuud ühe asjaga ja siis teisega,“ kirjeldab Tuisk.

Särava tähelennu kõrval on Tuisk ja Zevakin mõlemad kogenud koolikiusamist vanemate õpilaste poolt. Tuisk lõpetas seetõttu ka paariks aastaks laulmise ja laval esinemise. „Sain aga ühel hetkel aru, et kui ajad oma rida, siis lähed kiusajatest mööda.“

Zevakinit torgiti koolis juba seetõttu, et ta on venelane. Aga tema temperament ei lubanud vastust võlgu jätta. „Kobisesin alati vastu ja ei välista, et vahel läks kakluseks.“