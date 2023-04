AREENI PODCAST | Tallinn Fashion Weeki vigadest on räägitud ammu, nüüd eriti valjult

Terve nädala on moeringkondades tuliselt podisenud teema Tallinn Fashion Weeki kvaliteedist. Küsimus on üleval olnud tegelikult juba ammu - nüüd on räägitud valdkonna kõige tuntuma ürituse vigadest lihtsalt kõvasti valjemalt. Ebapädev juhtimine, arengu puudumine, suhtlusprobleemid, halb maitse: need on vaid mõned probleemid, mida esile tuuakse.