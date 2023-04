„Üks tüdruk nuttis: mis siis saab, kui ta mitte kuhugi sisse ei saa!“ Gümnaasiumikatsed ajavad noored pingesse

Carmen jäi lävendi piirile. Kui kohti vabaneb, saab ta sisse, aga ootejärjekord on pikk. Nelja-viieline, mõne üksiku kolmega Carmen oli väga närvis juba katsete eelsel õhtul. „Päris õudne oli. Ostsin endale midagi head ja pidin minema jalutama, et rahulikuks jääda,“ räägib tüdruk. Katsetel sai saatuslikuks ajapuudus, füüsika ja inglise keeleni ta ei jõudnudki. „Isegi õpetaja ütles, et sellise mahu puhul peab kindlasti olema rohkem aega. 3,5 tundi on liiga vähe ja samas on raske nii kaua järjest pingsalt mõelda,“ räägib Carmen.