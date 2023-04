Valgustööline, püramiidiküla asutaja ja filmirežissöör Margus Aru väidab oma uues dokumentaalfilmis „Paljastatud, andestatud, tänatud“, et Hollywoodi äss Guillermo del Toro varastas tema filmi „Tulnuka õde“ käsikirja. Siiski annab Aru enda „esimese lapsukese“ röövimise andeks ja ütleb, et kui del Toro peaks seda filmi vaatama, siis tal on võimalus oma tegu heastada.