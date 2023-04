Lohutuseks lõpetajatele: tipparsti põhikooli lõputunnistusel oli üks kolm

„Mis minust nüüd saab?“

Kui varem oli koolitüdruk Karmen peamiselt viieline, siis 7. klassi lõpuks oli enamik aastahindeid kolmed. „Ja ma mõtlesin, et mis minust nüüd siis saab. Tahan ju arstiks saada. Pean jõudma ülikooli!“

8. klassi alguses otsustas ta, et lõpetab 9. klassi neljade-viitega. „Teadsin, et ma seda tõenäoliselt ei suuda, aga otsustasingi seada endale ebarealistliku eesmärgi, et jõuda parima võimaliku tulemuseni.“

Karmen võttis end tõeliselt kätte. Kogu aeg oli siht silme ees. Üheksanda klassi lõpetas ühe kolmega. Keskkooli sai ilusti sisse, mingeid katseid ta oma ajast ei mäleta – vaadati teatud ainete hindeid. „Käisin keeleklassis ja keeli ma tõesti oskasin.“

Kõige tähtsam: piisavalt und, piisavalt tervislikku toitu, piisavalt liikumist, head suhted.

Keskkoolis võttis ta uue täiesti ebarealistliku eesmärgi: lõpetada kuldmedaliga. „Kui ma õigesti mäletan, siis oli mu lõputunnistusel neli nelja, ülejäänud viied. Ülikooli sisseastumiskatsed tegin peaaegu maksimumpunktidele.“

Joller mäletab tohutut närvipinget keskkooli erinevate eksamite ajal. „Pärast iga eksamit sain aru, et see närvitsemine oli täiesti mõttetu. Esiteks, kui ikka kogu aasta tunnis kaasa mõtled, siis on eksamiks õppimine lihtsam. Teiseks, närvitsemine võib tulemused hoopis halvemaks teha, sest mälu hakkab trikke tegema.“

Edu ei alga headest hinnetest

Tänastele õpilastele tahab ta siiski südamele panna: kui tahate elus edukad olla, tuleb alustada juba praegu.

Aga! Mitte meeletu õppimise ja närvitsemisega, vaid hoopis tervisliku elustiiliga: piisavalt und, piisavalt tervislikku toitu, piisavalt liikumist – eriti värskes õhus. Meelemürkidest tuleb hoiduda. „Kui suhted nii sõprade, õdede-vendade kui ka ema ja isaga korras hoida, alles siis on piisavalt jõudu, et korralikult ja kohusetundlikult õppida,“ sõnab Joller. „Olla igasuguste ülesannete täitmisel hoolikas, distsiplineeritud ja põhimõttekindel, hooliv kaasinimeste suhtes. Need väärtused on vähemalt minu toonud siia, kus ma olen.“