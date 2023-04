Kui osa Kremli toetajaid peavad eelmise nädala lõpus meediasse jõudnud USA kaitseministeeriumi luureleket CIA lavastuseks, millega Venemaa tähelepanu mujale juhtida, siis eksperdid ütlevad, et selleks on enam kui sada avalikkuse ette jõudnud luuredokumenti liiga kahjustava iseloomuga. Ukraina laskemoona ja õhutõrje probleemide paljastamine, USA Ukraina-suunalise tegevuse mastaapsuse avalikustamine või ainuüksi taas kinnitust leidnud tõsiasi, et USA luureasutused nuhivad endiselt oma liitlaste järel – millist eesmärki selline laamendamine endas kannaks?