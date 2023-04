KAADRI TAGA | Tanel Toom räägib lahti „Viimase vahiposti“ tormistseeni ja paljastab seal kasutatud filmi võlukunsti

„Näiteks need tormilained, mis platvormile löövad, on mööduvate skuutritega tekitatud. Meil oli platsil kaks skuutrit, millega siis väga suurel hool platvormist mööda sõites ja külge ette tõmmates neid laineid tekitati,“ räägib ta. „Vihm on samuti päris ja platsil tekitatud eriefektide meeskonna poolt,“ sõnab Toom.



“Näitlejatele see muidugi väga mõnus ei olnud,“ muheleb režissöör, kuid lisab, et viimastel olid kostüümide all siiski õhukesed kalipsod. „Aga pidevalt vett krae vahele ja suurte lainetega näkku saada ikkagi lõpuks väga mõnus pole,“ tõdeb Toom ja lisab, et temal ja operaatoril oli võtteplatsil kuiv ja mõnusalt soe.



Tanel Toomi muljeid „Viimase vahiposti“ tormistseenist saab täispikkuses vaadata videost.