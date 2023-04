Tööle tulevad nad kõik tagauksest. Annavad allkirjad, mööduvad kuulivestidest ja kõnnivad läbi suurte näitusesaalide, kus ei ripu mitte ühtegi pilti. Tühjad on ka selle muuseumi keldrid, hoidlad ja fondid. Ma soovin neid ruume vaatama minna, kuid isegi tühjus on siin nii kõva valve all, et luba ei anta. Pole võimalik. Kõik olulisemad Ukraina Kunstimuuseumi varad viidi täiemahulise sõja puhkedes Kiievist lääne poole ja peideti ära.