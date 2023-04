SÕJAPÄEVIK (417. päev) | Pentagoni dokumentide lekitaja kartis vahele jääda

See on kui äraspidine muinasjutt alasti keisrist. Ukraina on juba 14 kuud rääkinud, et neil on vaja agressori tagasi löömiseks varustust, relvi, masinaid ja moona. Kõike, rohkem, kiiremini! Meie kuningas on alasti, kuulutavad nad igal kohtumisel liitlaste riigipeade ja ajakirjanikega.